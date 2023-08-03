Спрос на наличные в России в июле оказался аномальным

ЦБ: объем наличных денег в обращении в июле вырос на 388,7 миллиарда рублей

В июле объем находящихся в обращении наличных в России увеличился на 388,7 миллиарда рублей, следует из данных Центробанка (ЦБ).

Статистика ЦБ отражает весь объем наличных денег, введенных в обращение через кассы и банкоматы банков, но сумма близка к величине снятия наличных населением и предприятиями, поскольку банки наполняют кассы, ориентируясь на спрос клиентов.

Рост в предыдущем месяце оказался аномальным — в аналогичный период 2022 года показатель был в четыре раза меньше (97,7 миллиарда рублей). С учетом июля с начала года объем наличных на руках у населения и бизнеса достиг почти 1,9 триллиона рублей. В то же время за весь прошлый год показатель составлял 2,24 триллиона рублей, а рекордный прирост был достигнут в 2020 году во время пандемии (2,87 триллиона рублей).

Эксперты в беседе с РБК объясняют нетипичный для июля рост спроса на наличные совокупностью факторов: расходами россиян на отпуска «в новой реальности», увеличением наличных расчетов в присоединенных к России регионах. Высокий отток в наличность наблюдается уже несколько месяцев, и это «не совсем нормальная ситуация», уверен управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. По его словам, сейчас в стране наблюдается аномальная тенденция, за которой следует следить и анализировать причины ее появления.

Аналитики также связали скачок с остаточным явлением после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в июне. С 23 по 25 июня объем находящихся в обращении наличных увеличился на 105,3 миллиарда рублей. Такая прибавка оказалась рекордной с 22 и 23 сентября 2022 года — первых двух дней после объявления в стране частичной мобилизации.

Рост спроса был зафиксирован в 15 российских регионах, рассказал на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным первый вице-премьер Андрей Белоусов. В Воронежской, Ростовской и Липецкой областях прибавка составила сразу 70–80 процентов.

