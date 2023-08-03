Дочь Тутберидзе выиграла первый турнир после смены гражданства

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выиграли турнир Lake Placid Ice Dance International

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин выиграли турнир по танцам на льду Lake Placid Ice Dance International, проходивший в США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмены, представлявшие Грузию, в произвольном танце набрали 117,47 балла, в сумме с ритм-танцем их результат составил 191,82 балла. Второе место заняли американцы Уна и Гейдж Браун (180,66). Тройку сильнейших замкнули их соотечественники Ева Пейт и Логан Бай (177,95).

Для Дэвис, дочери тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, и Смолкина, сына актера Бориса Смолкина, победа на турнире стала первой после смены спортивного гражданства. Ранее фигуристы выступали за Россию. С сезона-2023/2024 они представляют Грузию.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в сезоне-2021/2022. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Сезон-2022/2023 спортсмены, живущие в США, пропустили.