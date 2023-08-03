Экономист объяснил аномальный спрос на наличные в России

Экономист Беляев назвал сезон отпусков фактором аномального спроса на наличные

Как правило, спрос на наличные деньги всегда возрастает на фоне беспокойства населения, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Также стоит учитывать и влияние сезона отпусков. Почему россияне уходят от безнала, он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее об аномальном спросе на наличные сообщили в Центральном Банке России. По данным регулятора, в июле их объем увеличился на 388,7 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда было 97,7 миллиарда рублей). Таким образом, показатель вырос в четыре раза.

Главная причина повышения спроса на наличные обычно — беспокойство населения по поводу стабильности. Также, по мнению собеседника «Ленты.ру», оказать влияние на обращение средств могли второстепенные причины. Во-первых, стоит учитывать, что сейчас сезон отпусков.

Люди, видимо, понимая, что где-то в глубинке не везде могут работать карты, запасаются наличными, и за рубеж, наверное, тоже берут наличные, чтобы там их поменять Михаил Беляев экономист

«Во-вторых, я думаю, подогрели беспокойство разговоры о цифровом рубле. Сколько не объясняй, что ничего такого страшного, что это одно и то же, у людей какое-то полное непонимание того, что это такое, а раз непонимание, значит, дополнительная тревога, а раз дополнительная тревога, значит, надо запасаться привычными деньгами в привычной форме», — поделился Беляев.

Помимо этого, на спрос могли повлиять общий инфляционный поток и расчеты в теневом секторе, полагает он. «Все эти факторы дали эффект такого рода, а дальше по мелочи, например, банкоматы не принимают иностранную валюту. Не у всех она есть и не в таких количествах, но все эти нотки, которые не успокаивают, а вызывают какую-то озабоченность, сложились в представлении людей в то, что ситуация шаткая, надо запасаться наличными на всякий случай, кто знает, что может случиться», — высказался экономист.

Рисков для того, чтобы переводить в наличные все средства, он не увидел. Однако обратил внимание, что запас налички при себе иметь нужно. В среднем, эта подушка безопасности должна составлять полумесячный или месячный оклад.

Аналитики в том числе связывают скачок с остаточным явлением после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в июне. С 23 по 25 июня объем находящихся в обращении наличных увеличился на 105,3 миллиарда рублей. Такая прибавка оказалась рекордной с 22 и 23 сентября 2022 года — первых двух дней после объявления в стране частичной мобилизации.

Рост спроса был зафиксирован в 15 российских регионах, рассказал на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным первый вице-премьер Андрей Белоусов. В Воронежской, Ростовской и Липецкой областях прибавка составила сразу 70–80 процентов.