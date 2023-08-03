Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:57, 3 августа 2023Экономика

Вероятность восстановления наивысшего кредитного рейтинга США оценили

CNBC: США в обозримом будущем не восстановят кредитный рейтинг AAA

Фото: Guadalupe Pardo / Reuters

Растущая политическая нестабильность помешает США восстановить наивысший рейтинг AAA от Fitch в обозримом будущем. Об этом заявил руководитель отдела исследований макроэкономической политики State Street Global Advisors Эллиот Хентов в интервью CNBC.

«Я думаю, не нужно быть гением аналитики, чтобы понять, что финансовое положение и ситуация с государственным долгом США намного хуже, чем были раньше, и они несопоставимы ни с одной из других стран с рейтингом AAA», — оценил ситуацию он. На вопрос о вероятности восстановления рейтинга США в ближайшее время экономист ответил категорическим «нет». «Это краткий ответ, если только вы не надеетесь, что политика страны развернется к более стабильному и предсказуемому курсу», — добавил Хентов.

Экономист работал в Standard & Poor's (S&P), аналитической компании, которая в 2011 года понижала кредитный рейтинг США, сославшись на политическую напряженность после продолжительных споров в Вашингтоне по поводу повышения потолка госдолга. Глава отдела глобальной экономики и тематических исследований Deutsche Bank Джим Рид однако считает, что, несмотря на некие параллели в ситуации с госдолгом, понижение рейтинга S&P 12 лет назад произошло на совершенно ином политическом фоне.

Материалы по теме:
Что такое инфляция? Почему растут цены на товары и услуги
Что такое инфляция?Почему растут цены на товары и услуги
19 марта 2023
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат. Почему это приведет к мировому кризису?
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат.Почему это приведет к мировому кризису?
22 марта 2023

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг США с ААА до АА+ в ночь на 2 августа, что означает незначительное повышение риска дефолта. Как отметили специалисты, в следующие три года страну ожидает ухудшение финансового положения, а также увеличение государственного долга. Агентство также объяснило снижение рейтинга «неоднократными отменами лимитов долга и решениями, принимаемыми в последнюю минуту» в последние 20 лет.

В ответ на это мировые фондовые рынки 2 августа резко упали. Так, снижение японского индекса Nikkei составило 2,3 процента, индекса биржи Гонконга (Hang Seng Index, HSI) — 2,47 процента. Фондовый рынок США также завершил торги среды довольно значимым падением: Dow Jones опустился на 0,98 процента, NASDAQ — на 2,17 процента, S&P 500 — на 1,38 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев назвал число поступивших на службу в ВС РФ с начала года контрактников

    Депутат Рады обвинил Зеленского в аморальности в ответ на обыски

    Россиянам дали советы на случай потери багажа в аэропорту

    Россия пообещала продавать меньше нефти за рубеж

    Рэпер Дрейк стал рекордсменом по заработку за один концерт

    Россия ввела квоты на численность румынских дипломатов

    МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на производстве под Москвой

    В Польше сочли Украину виновной в появлении напряжения между странами

    На Украине рассказали о сроках восстановления Каховской ГЭС

    Минздрав рассказал об испытаниях российского аналога самого дорогого лекарства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости