Вероятность восстановления наивысшего кредитного рейтинга США оценили

CNBC: США в обозримом будущем не восстановят кредитный рейтинг AAA

Растущая политическая нестабильность помешает США восстановить наивысший рейтинг AAA от Fitch в обозримом будущем. Об этом заявил руководитель отдела исследований макроэкономической политики State Street Global Advisors Эллиот Хентов в интервью CNBC.

«Я думаю, не нужно быть гением аналитики, чтобы понять, что финансовое положение и ситуация с государственным долгом США намного хуже, чем были раньше, и они несопоставимы ни с одной из других стран с рейтингом AAA», — оценил ситуацию он. На вопрос о вероятности восстановления рейтинга США в ближайшее время экономист ответил категорическим «нет». «Это краткий ответ, если только вы не надеетесь, что политика страны развернется к более стабильному и предсказуемому курсу», — добавил Хентов.

Экономист работал в Standard & Poor's (S&P), аналитической компании, которая в 2011 года понижала кредитный рейтинг США, сославшись на политическую напряженность после продолжительных споров в Вашингтоне по поводу повышения потолка госдолга. Глава отдела глобальной экономики и тематических исследований Deutsche Bank Джим Рид однако считает, что, несмотря на некие параллели в ситуации с госдолгом, понижение рейтинга S&P 12 лет назад произошло на совершенно ином политическом фоне.

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг США с ААА до АА+ в ночь на 2 августа, что означает незначительное повышение риска дефолта. Как отметили специалисты, в следующие три года страну ожидает ухудшение финансового положения, а также увеличение государственного долга. Агентство также объяснило снижение рейтинга «неоднократными отменами лимитов долга и решениями, принимаемыми в последнюю минуту» в последние 20 лет.

В ответ на это мировые фондовые рынки 2 августа резко упали. Так, снижение японского индекса Nikkei составило 2,3 процента, индекса биржи Гонконга (Hang Seng Index, HSI) — 2,47 процента. Фондовый рынок США также завершил торги среды довольно значимым падением: Dow Jones опустился на 0,98 процента, NASDAQ — на 2,17 процента, S&P 500 — на 1,38 процента.