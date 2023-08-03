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14:16, 3 августа 2023Спорт

Канадский хоккеист объяснил решение играть в России

Канадский хоккеист Фукале заявил, что отодвинул политику и решил играть в России
Закари Фукале. Архивное фото

Закари Фукале. Архивное фото. Фото: Alexander Demianchuk / Reuters

Канадский вратарь челябинского «Трактора» Закари Фукале объяснил решение играть в России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам голкипера, он посоветовался со многими людьми, включая тех, кто играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). «Все политические моменты отодвинул в сторону и прикинул, какой следующий шаг будет для меня лучшим с хоккейной точки зрения», -— заявил Фукале.

Вратарь заключил контракт с «Трактором» нынешним летом. До этого канадец выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс».

1 августа американский хоккеист московского «Динамо» Бреннан Менелл получил российский паспорт. Он выступает за столичный клуб с сентября 2022 года.

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    Алексей Гусев
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