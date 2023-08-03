В России предложили ввести трудовые суды

Депутат Госдумы Афонин заявил о предложении КПРФ ввести в стране трудовые суды

В КПРФ выступили с предложением ввести в стране специализированные суды, которые будут помогать разрешать трудовые споры. Об этом заявил РИА Новости первый заместитель председателя ЦК КПРФ и депутат Госдумы Юрий Афонин.

Он разъяснил, что сейчас созданная российской партией рабочая группа продолжает разработку проекта нового Трудового кодекса (ТК РФ). По словам Афонина, в нее попали ученые-правоведы, практикующие юристы, представители профсоюзов и трудовых коллективов, а также парламентарии всех уровней.

Депутат отметил, что в действующем ТК есть недочеты. Он обратил внимание на существующие искусственные препоны для работы профсоюзов. К примеру, если начались переговоры работников с работодателем и к ним привлекли представителей профсоюзов, то, по нормам нынешнего кодекса, они обязательно должны быть работниками того же предприятия, указал Афонин.

При этом, как заметил парламентарий, довольно часто в «ячейке профсоюза» на предприятии не оказывается людей, которые могут квалифицированно отстаивать интересы работников на переговорах. Новый Трудовой кодекс позволит выступать от имени сотрудников и представителям территориальных профсоюзных органов, добавил Афонин.

«Коммунисты исходят из того, что свои права трудящимся удобнее всего защищать вместе, а профсоюзы должны стать одной из главных сил российского общества», — резюмировал он.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков объявил, что ведомство не поддерживает установление шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе.