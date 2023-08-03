Захарова отреагировала на непризнание Трампом вины по делу о выборах

Захарова прокомментировала непризнание Дональдом Трампом вины по делу о выборах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на непризнание экс-президентом США Дональдом Трампом вины по делу о вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Свой комментарий она опубликовала в Telegram.

«Дожили, конечно. В американские выборы уже нельзя вмешиваться американским гражданам», — иронично подметила Захарова.

2 августа стало известно, что суд предъявил бывшему американскому лидеру четыре новых обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года и штурме Капитолия его сторонниками. Сам бывший президент заявил, что ему может грозить в общей сложности 561 год тюрьмы.

