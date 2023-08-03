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23:53, 3 августа 2023Мир

Захарова отреагировала на непризнание Трампом вины по делу о выборах

Захарова прокомментировала непризнание Дональдом Трампом вины по делу о выборах
СюжетПрезидентские выборы в США
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на непризнание экс-президентом США Дональдом Трампом вины по делу о вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Свой комментарий она опубликовала в Telegram.

«Дожили, конечно. В американские выборы уже нельзя вмешиваться американским гражданам», — иронично подметила Захарова.

2 августа стало известно, что суд предъявил бывшему американскому лидеру четыре новых обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года и штурме Капитолия его сторонниками. Сам бывший президент заявил, что ему может грозить в общей сложности 561 год тюрьмы.

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    Марина Совина
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