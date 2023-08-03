Китаист заявил об угрозе военного конфликта между КНР и США

Китаист Ломанов заявил об угрозе военного конфликта между КНР и США

Угроза полномасштабного военного конфликта между США и КНР остается постоянно. Об этом заявил китаист, замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Болевую точку в отношениях двух стран он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Условия

По словам эксперта, конфликт между Китаем и США возможен, но он не может произойти среди бела дня, без какого-то реального повода. Ломанов также обратил внимание, что для этого нужно региональное столкновение.

«Условно говоря, конфликт возможен, если стычка между двумя флотами произойдет не у берегов Сан-Франциско и не где-нибудь в районе Гавайских островов, где китайского военно-морского присутствия нет, а это будет где-то около берегов Китая, где американское военное присутствие есть», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Предыстория

Еще 10-15 лет назад эксперты больше всего тревожились по поводу Южно-Китайского моря, так как американцы не признавали суверенитет КНР над теми или иными морскими территориями, рассказал китаист.

Американцы постоянно давили. Например, их самолеты, корабли проходят в паре миль от китайских островов, и они говорят: мы не признаем ваш суверенитет, с нашей точки зрения тут нет никакой двенадцатимильной зоны, у нас, вообще, свобода судоходства, где хотим, там и плаваем ради сдерживания китайских амбиций Александр Ломанов китаист

«Все это началось давно, даже перед событиями 11 сентября 2001 года был нашумевшая, перепугавшая мир история столкновения китайского истребителя с американским самолетом-разведчиком. Тогда на протяжении многих лет после этого господствовали опасения, что что-то может пойти не так, кто-нибудь в кого-нибудь врежется, выстрелит, утопит, собьет и начнется крупномасштабный американо-китайский конфликт», — поделился китаист.

Нежелательный сценарий

Угроза конфликта остается постоянно, и Южно-Китайское море остается пороховой бочкой, констатировал он. Однако, по его мнению, больше надежд на то, что стороны сумеют сдержаться или если одна сделает выстрел, вторая не ответит.

Собеседник «Ленты.ру» допустил, что в глобальный конфликт может перерасти военная операция по силовому решению проблемы воссоединения Китая. Дело в том, что американцы не скрывают, что готовы вмешаться и вовлечь туда Японию и Южную Корею.

«Подобная операция, если называть вещи своими именами, будет продолжением незаконченной гражданской войны 1946-49 годов, поскольку именно тогда случилось так, что Тайвань откололся от материкового Китая. Там отдельные политические единицы, но в том случае, если крайне нежелательное, но вероятное продолжение гражданской войны в Китае все-таки произойдет и туда вмешаются США, Япония и Южная Корея, мы получим полномасштабный военный региональный конфликт, который может перерасти в глобальный», — подытожил эксперт.

Ранее китаист Александр Ломанов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что США подрывают перспективы мирного решения тайваньской проблемы. Таким образом он отреагировал на распоряжение американского президента Джо Байдена выделить Тайваню военную помощь. На эти цели должны пойти до 345 миллионов долларов оборонных средств и услуг через Министерство обороны. Кроме того, средства пойдут на обучение и тренировки в качестве помощи острову.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что планы администрации Джо Байдена по перевооружению Тайваня нарушают суверенитет и территориальную целостность Китая, а также разрушают отношения между Пекином и Вашингтоном.