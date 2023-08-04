Российская волейболистка получила итальянское гражданство

Италия предоставила гражданство российской волейболистке Екатерине Антроповой

Российская волейболистка Екатерина Антропова получила итальянское гражданство. Об этом сообщается на сайте правительства Италии.

«Совет министров по предложению министра внутренних дел Маттео Пиантедоси одобрил предоставление итальянского гражданства Екатерине Антроповой», — говорится в сообщении. Отмечается, что процедура была проведена «за особые заслуги» 20-летней спортсменки, которая переехала в Италию в 2018 году.

Антропова, родившаяся в Исландии, с 2021 года выступает за клуб «Савино Дель Бене». В 2017 году она входила в расширенный состав юношеской сборной России среди девушек до 16 лет.

Ранее стало известно, что заявление на получение итальянского гражданства подал российский теннисист Кирилл Киватцев. Спортсмен на протяжении восьми лет проживает в этой европейской стране.