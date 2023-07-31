Российский теннисист сменит гражданство на итальянское

Российский теннисист Кирилл Киватцев сменит гражданство на итальянское

Российский теннисист Кирилл Киватцев сменит гражданство. Об этом сообщает iDNEZ.

«Киватцев подал заявление на получение итальянского гражданства», — заявил директор проходящего в чешском Либерце турнира серии «Челленджер» Svijany Open Томаш Трсек. Он добавил, что спортсмен уже восемь лет проживает в этой европейской стране.

Ранее стало известно, что Киватцев смог принять участие в турнире Svijany Open в обход запрета на въезд в Чехию для россиян, которое действует с июня 2023 года. В соответствии с решением Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он выступает под нейтральным флагом.

25-летний Киватцев занимает 517-ю строку в рейтинге ATP. Он не имеет побед на турнирах под эгидой организации.

