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17:40, 31 июля 2023Спорт

Российский теннисист сменит гражданство на итальянское

Российский теннисист Кирилл Киватцев сменит гражданство на итальянское

Фото: Ben Hershey / Unsplash

Российский теннисист Кирилл Киватцев сменит гражданство. Об этом сообщает iDNEZ.

«Киватцев подал заявление на получение итальянского гражданства», — заявил директор проходящего в чешском Либерце турнира серии «Челленджер» Svijany Open Томаш Трсек. Он добавил, что спортсмен уже восемь лет проживает в этой европейской стране.

Ранее стало известно, что Киватцев смог принять участие в турнире Svijany Open в обход запрета на въезд в Чехию для россиян, которое действует с июня 2023 года. В соответствии с решением Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он выступает под нейтральным флагом.

25-летний Киватцев занимает 517-ю строку в рейтинге ATP. Он не имеет побед на турнирах под эгидой организации.

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    Дарья Коршунова
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