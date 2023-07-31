Два российских теннисиста обошли запрет на въезд в Чехию для участия в турнире

Россияне Киватцев и Клок попали на турнир ATP в Чехии в обход запрета на въезд

Два российских теннисиста обошли запрет на въезд в Чехию для участия в турнире Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) серии «Челленджер». Об этом сообщает iDNEZ.

В соревнованиях в Либерце приняли участие Кирилл Киватцев, победивший в первом круге австралийца Мэттью Деллаведова, и Денис Клок, уступивший в стартовом матче аргентинцу Агустину Гомесу. «Клок родился в Крыму и до 2014 года считался украинцем. Он и его делегация находятся здесь. Российский паспорт ему дали после присоединения Крыма», — прокомментировал ситуацию директор турнира Томаш Трска. Клок родом из Евпатории, Киватцев родился в Волгограде.

28 июля стало известно, что российская теннисистка получила отказ во въезде в Чехию в аэропорту Праги. Имя спортсменки тогда не называлось, однако позднее выяснилось, что это была Анастасия Павлюченкова.

29 июня сообщалось, что правительство Чехии согласилось с предложением Министерства образования запретить российским спортсменам выступать на соревнованиях на территории страны. Кроме того, власти не разрешат чешским атлетам принимать участие в турнирах, которые будут проходить в России.