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15:04, 28 июля 2023Спорт

Российской теннисистке отказали во въезде в Чехию для участия в турнире

Чехия отказала российской теннисистке во въезде для участия в турнире в Праге

Фото: Zhang Xuefei / Xinhua / Globallookpress.com

Российской теннисистке отказали во въезде в Чехию. Об этом сообщает Sport.cz.

Спортсменка, имя которой не называется, направлялась на турнир Livesport Prague Open в Праге. Однако 27 июля в аэропорту чешской столицы ей отказали во въезде. «Она была первой участницей турнира, приехавшей в Чехию с российским паспортом. На данный момент ее больше нет на территории Чехии. Всем остальным участникам турнира с российским или белорусским гражданством мы сразу сообщили о ситуации через Женскую теннисную ассоциацию (WTA), когда им сказали не ездить на предстоящий турнир», — приводятся слова директора турнира Мирослава Малы.

29 июня стало известно, что правительство Чехии согласилось с предложением Министерства образования запретить российским спортсменам выступать на соревнованиях на территории страны. Кроме того, власти не разрешат чешским атлетам принимать участие в турнирах, которые будут проходить в России.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. При этом россияне продолжают выступать на турнирах под эгидой WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.

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    Дарья Коршунова
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