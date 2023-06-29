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16:10, 29 июня 2023Спорт

Российским спортсменам запретили выступать на соревнованиях в Чехии

Российским спортсменам запретили выступать на соревнованиях в Чехии, а чехам — в России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Правительство Чехии согласилось с предложением Министерства образования запретить российским спортсменам выступать на соревнованиях на территории страны. Об этом сообщает Sport.cz.

Кроме того, правительство запретило чешским атлетам принимать участие в турнирах, которые будут проходить в России. Когда запрет вступит в силу — не уточняется.

28 апреля пленум Олимпийского комитета Чехии (COV) утвердил проект резолюции против участия сборных России и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года в Париже. В организации отметили, что это связано с конфликтом на Украине.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

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    Алексей Гусев
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