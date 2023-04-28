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17:13, 28 апреля 2023Спорт

В Чехии приняли резолюцию против участия сборной России в Олимпиаде

Пленум Олимпийского комитета Чехии принял резолюцию против участия России в Играх-2024

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Пленум Олимпийского комитета Чехии (COV) утвердил проект резолюции против участия сборных России и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте организации.

«Пленум COV не согласен ни с какой формой участия России и Белоруссии в отборе на Олимпиаду-2024, равно как и на самом турнире, во время военного конфликта в Украине», — сказано в заявлении организации.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.

Андрей Стрельцов
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