Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Франция (ж)
2:1
2-й тайм
live
Бразилия (ж)
ЧМ-2023 (ж)|Группа F. 2-й тур
Крылья Советов
Сегодня
15:00 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Урал
Сегодня
17:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Сокол
Сегодня
18:00 (Мск)
СКА-Хабаровск
Россия - Мелбет Первая лига|3-й тур
Ростов
Сегодня
20:00 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
13:58, 29 июля 2023Спорт

Стало известно имя получившей отказ во въезде в Чехию российской теннисистки

Отказ во въезде в Чехию для участия в турнире получила Анастасия Павлюченкова

Фото: Susan Mullane / Reuters

Отказ во въезде в Чехию для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) получила россиянка Анастасия Павлюченкова. Об этом стало известно из поста спортсменки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я не смогу выступить на турнире в Праге на следующей неделе. Продолжу готовиться на харде к американским турнирам. Увидимся в Цинциннати и на US Open», — написала спортсменка.

28 июля стало известно, что российская теннисистка получила отказ во въезде в Чехию в аэропорту Праги. Однако тогда имя спортсменки не называлось.

Ранее, 29 июня, сообщалось, что правительство Чехии согласилось с предложением Министерства образования запретить российским спортсменам выступать на соревнованиях на территории страны. Кроме того, власти не разрешат чешским атлетам принимать участие в турнирах, которые будут проходить в России.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости

    Названы особенности используемых Украиной северокорейских ракет

    Захарова раскрыла число полученных Россией мирных инициатив по Украине

    ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Крымом и Херсонской областью

    Российские войска поразили склад боеприпасов ВСУ около Марьяновки

    Боевая работа российских снайперов попала на видео

    В Германии назвали причины отсутствия успехов контрнаступления ВСУ

    Российские войска нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске

    Российские войска уничтожили склад топлива украинской группировки «Запорожье»

    В Минобороны рассказали о наступлении ВС РФ на купянском направлении

    Минобороны заявило о перехвате двух зенитных ракет С-200

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости