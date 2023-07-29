Стало известно имя получившей отказ во въезде в Чехию российской теннисистки

Отказ во въезде в Чехию для участия в турнире получила Анастасия Павлюченкова

Отказ во въезде в Чехию для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) получила россиянка Анастасия Павлюченкова. Об этом стало известно из поста спортсменки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я не смогу выступить на турнире в Праге на следующей неделе. Продолжу готовиться на харде к американским турнирам. Увидимся в Цинциннати и на US Open», — написала спортсменка.

28 июля стало известно, что российская теннисистка получила отказ во въезде в Чехию в аэропорту Праги. Однако тогда имя спортсменки не называлось.

Ранее, 29 июня, сообщалось, что правительство Чехии согласилось с предложением Министерства образования запретить российским спортсменам выступать на соревнованиях на территории страны. Кроме того, власти не разрешат чешским атлетам принимать участие в турнирах, которые будут проходить в России.