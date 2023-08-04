Медведев отреагировал на новый приговор Навальному латинской пословицей

Медведев о приговоре Навальному: так распорядилась судьба

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на новый приговор Алексею Навальному (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) в Telegram.

4 августа Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. В то же время Россия остается пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, несмотря за западные санкции, напомнил Медведев.

«Sic fata voluerunt (лат. Так распорядилась судьба, — прим. «Ленты.ру»)», — заключил зампред Совбеза.

В июле в Барнауле осудили бывшего координатора штаба Навального в этом городе Вадима Останина. Суд приговорил его к девяти годам в колонии общего режима. После отбытия срока ему запрещено выезжать за пределы Бийска Алтайского края и менять место жительства в течение двух лет без согласия госорганов, уточнили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.