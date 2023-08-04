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22:03, 4 августа 2023Забота о себе

Стоматолог предупредил россиян об опасности дорогих украшений для зубов

Стоматолог Олег Куров предупредил, что грилзами можно подавиться

Фото: Bradley G. / Wikimedia

Стоматолог, хирург-имплантолог Олег Куров в беседе с «Лентой.ру» предупредил об опасности грилзов. Он пояснил, что этим украшением для зубов можно подавиться.

Стоматолог отметил, что мода на дорогие украшения для зубов не нова. В 1970-1980 годы модными были золотые и серебряные коронки для зубов. Фиксы из тех времен — предшественники современных грилзов.

По словам Курова, некоторые грилзы можно применять при болезнях десен, а некоторые — при частичном отсутствии зубов. Украшения хорошо маскируют недостатки.

Важно использовать грилзы только из сплавов медицинских металлов, не вызывающих аллергию. При ношении грилзов необходимо особо тщательно следить за гигиеной рта

Олег Куровстоматолог

Врач рассказал, что при ношении зубных украшений могут возникнуть аллергия и гальваноз. Также гризлами можно подавиться, а часть украшения при неблагоприятных условиях даже способна достичь легких и закупорить их.

Человек может травмировать десну и кожу вокруг рта острым краем изделия. Травмированные участки становятся белыми, к ним могут прикрепляться инфекции. В результате разовьется стоматит. Язвы, острая боль, отек, неприятный запах, проблемы с приемом пищи — те проблемы, с которыми может столкнуться носитель грилзов

Олег Куровстоматолог
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Если человек постоянно травмирует одну и ту же область во рту, ткани на этом месте могут изменить свою структуру, что чревато развитием рака, продолжил собеседник «Ленты.ру». Если человек курит и употребляет алкоголь, риск возникновения патологии возрастает.

Куров отметил, что если носить индивидуально созданные грилзы, надевать их изредка, например для фотосессий, то украшение вреда не принесет.

Ранее стоматолог Дмитрий Шавров назвал неприятный запах изо рта признаком серьезных болезней. Он посоветовал при его появлении сразу обращаться к врачу.

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    Вера Владзиевская
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