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17:16, 21 июля 2023Забота о себе

Врач назвал неприятный запах изо рта симптомом серьезных болезней

Стоматолог Шавров: при появлении неприятного запаха изо рта нужно сразу обращаться к врачу

Фото: Asier Romero / Shutterstock / Fotodom

При появлении неприятного запаха изо рта нужно сразу же обращаться к врачу, считает стоматолог-пародонтолог сети научных стоматологий «Дантистофф» Дмитрий Шавров. В беседе с «Лентой.ру» он назвал запах изо рта частым симптомом серьезных болезней.

Врач рассказал, что причиной появления не только неприятного запаха изо рта, но и привкуса гноя во рту могут быть проблемы с деснами, в частности гингивит и пародонтит. Иногда эти болезни развиваются незаметно, и их выдает лишь металлический привкус крови, улавливаемый чувствительными вкусовыми рецепторами.

При оральном кандидозе также появляется неприятный запах, язык покрывается толстым слоем налета. Пациенты отмечают снижение вкусовой чувствительности или даже полную потерю вкуса. Наряду с этим могут ощущаться зуд и жжение языка

Дмитрий Шавровстоматолог-пародонтолог

По словам врача, более серьезные заболевания зубов, например, периодонтит с гноем, способны влиять на вкус еды. Иногда этот симптом преследует людей годами. Гной выделяется постоянно, человек его глотает, из-за этого со временем ухудшается общее самочувствие, начинаются проблемы с ЖКТ.

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Инородные тела во рту, например, пирсинг, тоже могут привести к появлению запаха изо рта и изменению вкуса из-за травмирования рецепторов, добавил врач.

В последнее время с неприятным запахом изо рта (с язвенно-некротическим гингивитом) к нам обращаются подростки возрастом от 10 лет. Если вовремя не устранить и не пролечить гингивит, то он переходит в острую фазу. Это грозит подвижностью, а затем потерей здоровых зубов из-за образования костных карманов

Дмитрий Шавров стоматолог-пародонтолог

Шавров отметил, что подобные проблемы в 90 процентах случаев возникают из-за плохой гигиены. Также на здоровье влияет наследственность.

«При первых признаках болезней полости рта, неприятном запахе изо рта и кровоточивости десен необходимо сразу же обращаться к стоматологу, — настаивает собеседник "Ленты.ру". — Первым делом необходимо сделать профессиональную чистку зубов у пародонтолога. Обычно после первой же процедуры неприятный запах пропадает. Настоятельно рекомендую проводить профессиональную гигиену полости рта раз в полгода. Это помогает предотвратить развитие гингивита и кариеса».

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    Вера Владзиевская
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