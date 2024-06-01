Украинцам рекомендовали готовиться работать до глубокой старости

Замминистра Марчак рекомендовала украинцам самостоятельно накапливать пенсии

Украинцы должны сами накапливать пенсии и быть готовы работать до глубокой старости, рекомендовала замминистра социальной политики Украины Дарья Марчак. Ее цитирует ТАСС.

Марчак заявила, что Украина по примеру Европы и США должна стать страной «активного долголетия», поскольку из-за критической демографической ситуации в настоящее время «один плательщик налогов обеспечивает пенсию для одного пенсионера». В дальнейшем, по ее мнению, ситуация будет только ухудшаться. В связи с этим замминистра посоветовала украинцам готовиться работать до тех пор, пока у них остается возможность физически себя обеспечивать.

«Общий пенсионный возраст сегодня на Украине колеблется от 60 до 65 лет, часто происходят ситуации, когда люди досрочно выходят на пенсию. Но как общество мы должны готовиться к тому, что каждый из нас зарабатывает себе на жизнь, является активным экономически и социально так долго, как может быть», — считает Марчак.

Замминистра также подчеркнула, что социальный фонд Украины сможет обеспечить гражданам только минимальные пенсии, поэтому им надо самим позаботиться о будущем. Для этого Марчак предложила украинцам самостоятельно откладывать деньги на пенсию.

Ранее украинцы пожаловались на размер взяток за выезд из страны за рубеж. По словам покинувших государство людей, эта сумма менее чем за два года выросла в 10 раз и составляет 17-20 тысяч долларов.