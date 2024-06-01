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06:10, 1 июня 2024Бывший СССР

Украинцы пожаловались на размер взяток за выезд из страны

РИА Новости: размер взятки за выезд с Украины за два года вырос в десять раз

Фото: Roman Synkevych / Unsplash

Украинцы рассказали, что размер взятки за выезд с территории страны за рубеж вырос в десять раз менее чем за два года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, через которого граждане Украины передали свои жалобы.

Один из покинувших государство украинцев сообщил, что размер взятки достигает 17-20 тысяч долларов. «Я ещё успел за две тысячи», — добавил он. Мужчина рассказал, что уехал из страны по маршруту Запорожье-Мелитополь-Крым-Москва-Прибалтика-Польша-Германия.

«Когда я выезжал, то деньги отдавались частями по мере продвижения. Всю дорогу меня вели кураторы. Давали четкие инструкции, что, как, куда и кому. Даже номера машин и имена водителей», — заявил украинец.

Другой мужчина сообщил о способе покинуть государство в направлении Молдавии. «Есть вариант за 8 или 10 тысяч долларов выехать за границу. "Перевозчик" забирает клиента прямо из дому и увозит за границу», — объяснил он.

Ранее в пророссийском подполье заявили, что около входа в действующие храмы и другие религиозные организации в Херсоне во время богослужений начали дежурить украинские военкомы, целью которых является поиск мужчин призывного возраста.

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      Маргарита Пименова
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