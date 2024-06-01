Навка отреагировала на смерть Заворотнюк
Навка отреагировала на смерть Заворотнюк, заявив, что актриса никогда не унывалаСюжетУмерла Анастасия Заворотнюк
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на смерть актрисы Анастасии Заворотнюк. Ее цитирует РИА Новости.
«Она была такой красавицей, невероятной матерью, нашей звездой. Она была спокойной», — сказала Навка. По словам бывшей спортсменки, Заворотнюк не унывала и всегда верила только в лучшее. Она добавила, что всем близким актрисы будет ее очень не хватать.
Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет после многолетней борьбы с раком мозга. Диагноз звезде «Моей прекрасной няни» поставили в 2019 году.
1 июня в Покровском монастыре состоялось прощание с артисткой. Его посетили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и его жена Татьяна Навка, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова и другие знаменитости.
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