92-летнего актера Ивана Краско выписали из больницы

Народного артиста России Ивана Краско выписали из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова сына актера Федора Краско.

Ранее актера прооперировали из-за последствий инсульта. «Его выписали, уже едет домой», — сказал Федор Краско.

Незадолго до этого сообщалось, что состояние здоровья народного артиста постепенно улучшается. Об экстренной госпитализации Краско стало известно 13 июля. У 92-летнего актера диагностировали неблагоприятные последствия инсульта. Позже у него начались галлюцинации и проблемы со сном.