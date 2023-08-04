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14:34, 4 августа 2023Культура

Актера Ивана Краско выписали из больницы

92-летнего актера Ивана Краско выписали из больницы

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Народного артиста России Ивана Краско выписали из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова сына актера Федора Краско.

Ранее актера прооперировали из-за последствий инсульта. «Его выписали, уже едет домой», — сказал Федор Краско.

Незадолго до этого сообщалось, что состояние здоровья народного артиста постепенно улучшается. Об экстренной госпитализации Краско стало известно 13 июля. У 92-летнего актера диагностировали неблагоприятные последствия инсульта. Позже у него начались галлюцинации и проблемы со сном.

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    Варвара Кошечкина
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