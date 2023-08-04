Киркоров показал на видео кубики пресса после пластики

Российский певец Филипп Киркоров показал кубики пресса после пластической операции живота. Соответствующая публикация появилась на странице звездного хирурга Тимура Хайдарова в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Так, на размещенном видео запечатлены врач и 56-летний поп-исполнитель. Артист надел ярко-зеленые шорты и кепку. «Как вам загар? Как ложится на новое тело? Что это за Аполлон?» — поинтересовался Хайдаров у артиста.

Знаменитость, в свою очередь, пообещал хирургу поддерживать красоту нового тела с помощью тренировок в спортзале.

В июне звездный хирург Тимур Хайдаров поделился роликом, в котором был запечатлен Киркоров. На размещенных кадрах было видно, что на животе звезды присутствует горизонтальная полоса.

Позже Хайдаров объяснил появление данного дефекта на теле Киркорова. По словам врача, ему делали надрез, когда выкачивали из живота жировую прослойку. На данный момент швы находятся на стадии заживления.