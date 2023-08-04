Российская армия отразила атаки ВСУ в двух селах в ЛНР

Минобороны: Российская армия успешно отразила две атаки ВСУ в ЛНР

Российская армия успешно отразила две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявили журналистам в ходе брифинга Минобороны в пятницу, 4 августа.

В ведомстве уточнили, что это произошло в районах насаленных пунктов Нововодяное и Кременная. Удары наносили военные из подразделения группировки «Центр», также задействовали авиацию и артиллерию.

Кроме того, в районах сел Кармазиновка, Червоная Диброва ЛНР, Торское и Красный Лиман Донецкой народной республики (ДНР) было нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 43-й, 54-й, 63-й, 67-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, отметили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что за сутки на краснолиманском направлении удалось уничтожить до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицы Д-20 и Д-30.

2 августа в Минобороны рассказали, что расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт-С» уничтожил немецкую самоходку PzH 2000 и опорные пункты украинских войск на краснолиманском направлении.

Еще раньше российские войска на сватовском и краснолиманском направлениях уничтожили три самоходные гаубицы Krab польского производства