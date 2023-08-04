Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:31, 4 августа 2023Россия

Российская армия отразила атаки ВСУ в двух селах в ЛНР

Минобороны: Российская армия успешно отразила две атаки ВСУ в ЛНР

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Российская армия успешно отразила две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявили журналистам в ходе брифинга Минобороны в пятницу, 4 августа.

В ведомстве уточнили, что это произошло в районах насаленных пунктов Нововодяное и Кременная. Удары наносили военные из подразделения группировки «Центр», также задействовали авиацию и артиллерию.

Кроме того, в районах сел Кармазиновка, Червоная Диброва ЛНР, Торское и Красный Лиман Донецкой народной республики (ДНР) было нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 43-й, 54-й, 63-й, 67-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, отметили в Минобороны.

Материалы по теме:
«Хочется проснуться, когда сын вернется» Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
«Хочется проснуться, когда сын вернется»Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
20 июня 2023
«Я плачу, мне страшно, дом трясется» Что происходит в областях на границе с Украиной? Рассказывают местные жители
«Я плачу, мне страшно, дом трясется»Что происходит в областях на границе с Украиной? Рассказывают местные жители
8 июня 2023
«Танки идут на запах сытых чужих квартир» Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
«Танки идут на запах сытых чужих квартир»Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
10 июня 2023

В ведомстве добавили, что за сутки на краснолиманском направлении удалось уничтожить до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицы Д-20 и Д-30.

2 августа в Минобороны рассказали, что расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт-С» уничтожил немецкую самоходку PzH 2000 и опорные пункты украинских войск на краснолиманском направлении.

Еще раньше российские войска на сватовском и краснолиманском направлениях уничтожили три самоходные гаубицы Krab польского производства

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны назвало количество уничтоженной западной техники при наступлении ВСУ

    Эрдоган выразил надежду на визит Путина в Турцию в августе

    Москвичам пообещали продолжение жары

    Спорткомплекс «Олимпийский» в Москве заработает по-новому

    Российские войска заняли более выгодные позиции в ДНР

    Турецкий отель выставил российских детей на улицу

    Актера Ивана Краско выписали из больницы

    Армия России заняла выгодные позиции в ходе наступательных действий в зоне СВО

    Российская армия отразила атаки ВСУ в двух селах в ЛНР

    Минобороны назвало потери ВСУ с начала контрнаступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости