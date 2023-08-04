Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Людмила Самсонова
1:0
2-й сет
live
Марта Костюк
Вашингтон (ж)
Краснодар
1:0
Завершен
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
Крылья Советов
Завтра
15:00 (Мск)
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
Оренбург
Завтра
17:30 (Мск)
Урал
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
Рубин
Завтра
17:30 (Мск)
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
ЦСКА
Завтра
20:00 (Мск)
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
23:08, 4 августа 2023Спорт

Монсон оценил отказ Нурмагомедова готовить Маска к бою с Цукербергом

Боец Монсон поддержал отказ Нурмагомедова готовить Маска к бою с Цукербергом

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон оценил отказ бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова готовить американского предпринимателя Илона Маска к бою против руководителя корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга. Его слова приводит ТАСС.

Монсон поддержал отказ спортсмена. По его мнению, Маск не поддерживает Россию. «Я бы тоже отказался, если бы поступило такое предложение», — подчеркнул боец.

4 августа стало известно, что Нурмагомедов отказался готовить Маска к бою против Цукерберга. Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что причины отказа неизвестны. Он также отметил, что организацией данного проекта занимался генеральный директор UFC Eurasia Андрей Громковский.

В июне Маск написал о желании подраться с Цукербергом, и тот ответил, что принимает вызов. Они начали официальные переговоры о проведении поединка и нашли организатора в лице президента UFC Дэйны Уайта.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-генерал ВСУ заявил о способности российских войск дойти до Киева за 12 часов

    Мятежники в Нигере оставили президента Базума без воды

    В Москве робот перевел через дорогу другого робота и попал на видео

    На Украине сообщили о взрывах в Харьковской области и Херсоне

    Монсон оценил отказ Нурмагомедова готовить Маска к бою с Цукербергом

    Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

    Украинские уклонисты попытались выехать в Молдавию в тайнике фургона

    Посол России сравнил судьбу русских в Донбассе с сербами в Хорватии в 1995 году

    Канада повторно внесла в санкционный список российского миллиардера

    Беспилотники «коалиции» США 11 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости