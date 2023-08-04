Монсон оценил отказ Нурмагомедова готовить Маска к бою с Цукербергом

Боец Монсон поддержал отказ Нурмагомедова готовить Маска к бою с Цукербергом

Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон оценил отказ бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова готовить американского предпринимателя Илона Маска к бою против руководителя корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга. Его слова приводит ТАСС.

Монсон поддержал отказ спортсмена. По его мнению, Маск не поддерживает Россию. «Я бы тоже отказался, если бы поступило такое предложение», — подчеркнул боец.

4 августа стало известно, что Нурмагомедов отказался готовить Маска к бою против Цукерберга. Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что причины отказа неизвестны. Он также отметил, что организацией данного проекта занимался генеральный директор UFC Eurasia Андрей Громковский.

В июне Маск написал о желании подраться с Цукербергом, и тот ответил, что принимает вызов. Они начали официальные переговоры о проведении поединка и нашли организатора в лице президента UFC Дэйны Уайта.