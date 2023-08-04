Германия оценила влияние России на ход событий в Нигере

МИД Германии: сведений о влиянии российских сил на ход событий в Нигере нет

Германия указала на отсутствие сведений о каком-либо влиянии российских сил на ход событий в Нигере, где произошел государственный переворот. Роль России оценил официальный представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер, сообщает ТАСС.

«У нас нет сведений о том, что российские силы сыграли роль в ходе мятежа», — сказал дипломат.

При этом он отметил, что в африканской стране усилилось «распространение пророссийской пропаганды». По его словам, в Нигере ведется кампания по дезинформации, и в последние дни в стране были замечены российские флаги.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Москва действительно «умело проникала» в Нигер на протяжении многих лет, однако по его мнению, она непричастна к военному перевороту в стране.

В ночь на 27 июля военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий.