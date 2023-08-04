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14:26, 4 августа 2023Экономика

Активность Китая на рынках США упала до 17-летнего минимума

Dealogic: объем сделок Китая в США упал до самого низкого с 2006 года уровня

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Активность Китая на рынке сделок в США упала до минимального за 17 лет уровня. Об этом со ссылкой на данные аналитической платформы Dealogic сообщает Financial Times.

Объем капиталовложений со стороны КНР, в том числе в сфере слияний, опустился до 221 миллиона долларов впервые с 2006 года. Год назад он составлял 3,4 миллиарда долларов. Вместо США и европейских рынков китайские компании предпочитают вкладываться в другие страны. Как отмечают эксперты, давление на трансграничную финансовую активность оказывает геополитическая напряженность и обострение отношений между странами.

Настороженность государств растет с начала года после февральского инцидента, когда в воздушном пространстве США сбили китайский аэростат. В Пекине утверждают, что воздушный шар являлся метеорологическим зондом, однако американские власти считают его шпионским устройством. Помимо этого, между двумя странами сохраняются ключевые разногласия и противоречия по вопросам геополитики, безопасности, науки и технологий, ценностей.

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Помимо прочего, напряженность вызывают новые ограничения со стороны США на доступ КНР к полупроводниковым технологиям и военно-техническое сотрудничество США с Тайванем. В Китае также назвали визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань нарушением принципа «одного Китая».

Китайские инвесторы стали отказываться от вложений в недвижимость и развитие производств Европы и США, предпочитая инвестировать в заводы в Юго-Восточной Азии и горнодобывающие и энергетические проекты в Азии, на Ближнем Востоке и в Южной Америке. Как отмечают эксперты, бизнес идет на этот шаг, чтобы укрепить альянсы и обеспечить доступ к критически важным ресурсам. По словам главного экономиста S&P Global Ratings по Азиатско-Тихоокеанскому региону Луиса Куйса, маловероятно, что зарубежные инвестиционные потоки Китая значительно увеличатся в ближайшие три-пять лет.

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    Вячеслав Агапов
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