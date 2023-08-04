В России оценили будущую динамику курса рубля

Эксперты «Известий» допустили продолжение падения курса рубля до IV квартала

В настоящее время нет признаков завершения цикла падения курса рубля, однако российская валюта может укрепиться в четвертом квартале года, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

По мнению начальника отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартака Соболева, курс рубля может вырасти после сентябрьского заседания Банка России, по итогам которого регулятор может повысить ключевую процентную ставку. Пока же на валютном рынке наблюдается тенденция роста, однако возможна и пауза, когда курсы потенциально скорректируются на 1–3 рубля от текущих 95, 103 и 13,3 рубля за доллар, евро и юань соответственно.

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов уверен, что летом доллар не опустится ниже 91–96 рублей, а евро — 102–106 рублей. При этом эксперт видит возможным возвращение к 88–90 рублей за доллар и 98–100 рублей за евро к осени, однако это будет зависеть от ряда факторов. По его словам, российская валюта укрепится, если будет решена проблема с реализацией существенной части выручки экспортеров за рубежом, а предстоящая зима в Европе будет холоднее зимы 2022–2023 годов. В то же время курс юаня к осени будет находиться в пределах 12,25–13,25 рубля, прогнозирует Маслов.

В целом россиянам нужно привыкнуть к курсу 85–95 рублей за доллар, считает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов. Рубль «синхронно слабеет» как к доллару, так и к юаню, поэтому такой коридор выглядит наиболее вероятным, отметил он. Причем китайская валюта сейчас оказывает на российскую экономику большее влияние, нежели доллар и евро, уверена заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко. С 8–9 рублей в августе прошлого года валюта выросла в цене более чем на 5 рублей, заметила она.

Ранее аналитики, опрошенные ТАСС, рассказали, что в августе курс доллара может дойти до 97 рублей, евро — 105–107 рублей. На момент написания материала доллар торговался на уровне 94,5 рубля, а евро — 103,5 рубля.