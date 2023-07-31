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19:10, 31 июля 2023Экономика

России предрекли резкое повышение ключевой ставки

Reuters: растущая инфляция вынудит Банк России поднять ключевую ставку до 9,5%
СюжетКурс доллара:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Постепенное ускорение темпов роста потребительских цен в России с большой долей вероятности вынудит совет директоров Центробанка (ЦБ) резко поднять уровень ключевой ставки с нынешних 8,5 до 9,5 процента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрос участников рынка.

Согласно прогнозу экспертов, повышение ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов произойдет уже по итогам ближайшего заседания регулятора, которое состоится 15 сентября. Аналитики объясняют, что регулятору придется еще раз повысить ставку из-за ускорения инфляции, темпы которой усилило недавнее падение курса рубля к доллару до более чем 15-месячного минимума.

По оценкам аналитиков, ключевая ставка продержится на уровне 9,5 процента до конца этого года. К тому времени, как ожидается, рост потребительских цен в стране окажется значительно выше целевого показателя 4 процента и составит 5,6 процента. При этом курс рубля вряд ли сможет отыграть падение к доллару, вызванное военным мятежом ЧВК «Вагнер», — через год котировки нацвалюты окажутся на уровне 89 рублей за доллар.

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Что касается динамики российского ВВП, то здесь аналитики оказались более оптимистичными. Как ожидается, по итогам 2023 года объем валового продукта страны вырастет к концу декабря на 2 процента вместо ожидавшихся ранее 1,2 процента. При этом причины пересмотра экспертного прогноза Reuters раскрывать не стал. В то же время аналитики Международного валютного фонда ранее объясняли улучшение динамики российского ВВП «крупным налогово-бюджетным стимулированием» ключевых отраслей экономики.

Банк России поднял ключевую ставку до 8,5 процента годовых 21 июля. Повышение произошло впервые с сентября 2022 года и, как утверждали эксперты, было обусловлено во многом резким ослаблением курса рубля к доллару. Однако на пересмотр денежно-кредитной политики также оказало влияние и превышение годовой инфляцией целевой планки в четыре процента, а нехватка трудовых кадров привела к тому, что внутреннее производство перестало справляться с возросшим потребительским спросом.

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    Анатолий Акулов
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