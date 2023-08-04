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00:27, 4 августа 2023Спорт

Тренер описала безопасную технику выполнения приседаний со штангой

Тренер Ирина Ротач рассказала, как безопасно выполнять приседания со штангой

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Тренер Ирина Ротач рассказала, как безопасно выполнять приседания со штангой. Ее слова приводит Men Today.

Специалист подчеркнула, что перед началом занятий важно убедиться, что техника выполнения упражнения корректна, и вы сможете поднять выбранный вес. Далее необходимо проследить за положением тела: спина должна быть прямой, грудь поднята, а голова выровнена с позвоночником. При выполнении приседаний, голова должна быть направлена вперед, а не поднята вверх или опущена вниз.

«Если вы понимаете при съеме штанги со стоек, что вес велик для вас, верните его на место», — посоветовала тренер. Для повышения безопасности Ротач рекомендовала всегда использовать страховочные стойки в силовой раме, а также научиться правильно сбрасывать штангу.

Кроме того, тренер отметила важность постепенного увеличения нагрузки. «Если вы решили выполнить разовый максимум, то зовите человека, который точно может вас подстраховать», — добавила она.

Ранее тренер Семен Семенов рассказал, чем можно заменить штангу. Эксперт предложил воспользоваться бодибаром — длинной металлической или пластиковой палкой с грузами на концах.

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    Андрей Стрельцов
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