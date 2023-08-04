В ЕП обеспокоились из-за шанса на участие россиян в международных соревнованиях

В ЕП призвали помешать спортвошингу России на международных соревнованиях

Член Европарламена (ЕП) от Германии Виола фон Крамон обратилась к Еврокомиссии (ЕК) с вопросом о ее позиции относительно возможности участия спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях. В ее обращении, текст которого изучила «Лента.ру», депутат спросила, какие меры были бы достаточными для недопущения использования российских и белорусских спортсменов «в пропагандистских целях».

«18 июня 2023 года вице-президента Европейской комиссии Маргаритиса Схинаса спросили в парламентском комитете по культуре и образованию о позиции Комиссии в отношении неоднократных призывов [Европейского] парламента, последний раз в докладе комитета по иностранным делам относительно Белоруссии, исключить российских и белорусских спортсменов из международных спортивных мероприятий. Комиссар использовал автономию спорта в качестве аргумента, чтобы не занимать какую-либо позицию, но упомянул о своих беседах на эту тему с украинскими официальными лицами и Международным олимпийским комитетом (МОК)», — написала фон Крамон в пояснении контекста своих вопросов.

Среди прочего евродепутат спросила, какую роль ЕК играет в дискуссиях относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Более того, она поинтересовалась о мерах, по мнению ЕК достаточных, чтобы избежать спортвошинга этих спортсменов.

Какие меры Еврокомиссия сочла бы достаточно эффективными, чтобы избежать спортвошинга и гарантировать, что спортсмены, допущенные к соревнованиям под нейтральным статусом, не будут неправильно использованы правительствами России и Белоруссии в пропагандистских целях? Виола фон Крамон-Таубадель член Европарламена от Германии

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.