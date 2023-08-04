Найден новый фактор риска камней в почках

Избыточное потребление мороженого связали с камнями в почках

Команда специалистов из Медицинского колледжа Северной Сычуани нашла новый фактор риска формирования камней в почках. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, впервые показало, что избыточное потребление добавленных сахаров, в том числе в мороженом и в печенье, может быть связано с камнями в почках.

В ходе работы авторы проанализировали данные почти 30 тысяч участников, которые были собраны в период с 2007-го по 2018 год. Испытуемых опросили о наличии в анамнезе камней в почках, а также об их рационе питания, включая ежедневное потребление добавленных сахаров. Затем добровольцев распределили по индексу здорового питания (HEI-2015) в зависимости от количества полезных компонентов в рационе, таких как фрукты, овощи и цельные злаки, и умеренного употребления потенциально вредных продуктов, например рафинированных злаков, соли и насыщенных жиров.

После корректировки результатов с поправкой на пол, возраст, расовую или этническую принадлежность, доход, индекс массы тела (ИМТ), курение и наличие диабета, ученые обнаружили, что участники с более высоким потреблением добавленного сахара имели большую склонность к образованию камней в почках.

В частности, у четверти испытуемых, чье потребление добавленных сахаров было выше всего в выборке, вероятность развития камней в почках в ходе исследования была на 39 процентов выше. У добровольцев, которые получали более 25 процентов от общей энергии из добавленных сахаров, шансы были на 88 процентов выше, чем у тех, кто получал менее пяти процентов от общей энергии из сахаров. Пока что механизмы этого явления определить не удалось.

