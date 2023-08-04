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15:01, 4 августа 2023Мир

Польша передала Белоруссии данные об инциденте с вертолетами

МИД Польши: Варшава передала Минску данные об инциденте с нарушением границы

Фото: DarSzach / Shutterstock / Fotodom

Варшава передала Минску данные об инциденте с нарушением границы вертолетами Белоруссии. Об этом говорится в заявлении польского МИД.

«4 августа посольство республики Польша в Минске предоставило Министерству иностранных дел Республики Беларусь подробную информацию, убедительно подтверждающую факт нарушения 1 августа 2023 года воздушного пространства Польши двумя белорусскими военными вертолетами», — сообщили в ведомстве.

В заявлении сказано, что предоставленные Минску сведения противоречат позиции, которую выразили ранее МИД и Минобороны Белоруссии. Варшава призвала Минск пересмотреть свою позицию и «прекратить все провокации» вдоль границы двух стран.

Ранее в белорусском МИД опровергли обвинения в нарушении границы Польши вертолетами охраны главы республики Александра Лукашенко. «Никакого захода на польскую территорию не было, просто не было такого факта», — заверил пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.

О нарушении воздушного пространства белорусскими вертолетами в Польше сообщили 1 августа. Минобороны страны утверждало, что Минск таким образом совершил провокацию против «восточного фланга НАТО».

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    Полина Матюхина
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