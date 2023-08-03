В Белоруссии опровергли нарушение вертолетами охраны Лукашенко границ Польши

В МИД Белоруссии опровергли нарушение вертолетами охраны Лукашенко границ Польши

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз отреагировал на информацию о нарушении вертолетами охраны президента Белоруссии Александра Лукашенко границ Польши. В беседе с ТАСС он опроверг подобное предположение, которое ранее высказал экс-глава польского правительства, депутат Европарламента Влодзимеж Чимошевич.

«Вчера польскому временному поверенному в делах в нашем МИД было максимально подробно все показано и разъяснено по данным объективного контроля. Никакого захода на польскую территорию не было, просто не было такого факта. Поэтому предположения Влодзимежа Чимошевича ни в какой части не соответствуют действительности», — отметил Глаз.

В четверг, 3 августа, Чимошевич заявил, что два вертолета, якобы залетевшие на территорию Польши 1 августа, принадлежали охране Лукашенко. Он допустил, что пересечение границы могло произойти случайно, однако не стал исключать и преднамеренного нарушения воздушного пространства Польши.

1 августа МИД Польши сообщил, что белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство страны. В польском Министерстве обороны также отметили, что Минск намеренно пошел на провокацию против «восточного фланга НАТО». Минобороны Белоруссии, в свою очередь, отвергло обвинения, а МИД страны призвал польские власти не нагнетать ситуацию.