Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:37, 3 августа 2023Бывший СССР

В Белоруссии опровергли нарушение вертолетами охраны Лукашенко границ Польши

В МИД Белоруссии опровергли нарушение вертолетами охраны Лукашенко границ Польши

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз отреагировал на информацию о нарушении вертолетами охраны президента Белоруссии Александра Лукашенко границ Польши. В беседе с ТАСС он опроверг подобное предположение, которое ранее высказал экс-глава польского правительства, депутат Европарламента Влодзимеж Чимошевич.

«Вчера польскому временному поверенному в делах в нашем МИД было максимально подробно все показано и разъяснено по данным объективного контроля. Никакого захода на польскую территорию не было, просто не было такого факта. Поэтому предположения Влодзимежа Чимошевича ни в какой части не соответствуют действительности», — отметил Глаз.

В четверг, 3 августа, Чимошевич заявил, что два вертолета, якобы залетевшие на территорию Польши 1 августа, принадлежали охране Лукашенко. Он допустил, что пересечение границы могло произойти случайно, однако не стал исключать и преднамеренного нарушения воздушного пространства Польши.

1 августа МИД Польши сообщил, что белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство страны. В польском Министерстве обороны также отметили, что Минск намеренно пошел на провокацию против «восточного фланга НАТО». Минобороны Белоруссии, в свою очередь, отвергло обвинения, а МИД страны призвал польские власти не нагнетать ситуацию.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла народная артистка России Ирина Мирошниченко

    В Белоруссии опровергли нарушение вертолетами охраны Лукашенко границ Польши

    В США раскрыли реакцию на отказ России продлевать зерновую сделку

    Раскрыта предварительная причина смерти Ирины Мирошниченко

    Ирина Шейк пришла ресторан в наряде с глубоким декольте

    Литва усилила охрану границы

    Российские ученые решили клонировать березу-мутанта

    Названа стоимость игры Spider-Man 2 в России

    Самолет из Москвы приземлился с отказавшим двигателем

    Президент ЦСКА оценил шансы на отъезд в НХЛ вернувшегося из армии Федотова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости