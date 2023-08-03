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12:26, 3 августа 2023Мир

В Польше заявили о залетевших на территорию страны вертолетах охраны Лукашенко

Депутат ЕП Чимошевич: вертолеты охраны Лукашенко нарушили границы Польши

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экс-глава польского правительства, депутат Европарламента (ЕП) Влодзимеж Чимошевич заявил, что два вертолета, якобы залетевшие на территорию Польши 1 августа, принадлежали охране президента Белоруссии Александра Лукашенко. С таким предположением он выступил в эфире радиостанции RMF FM.

«Эти вертолеты были опознаны. Они принадлежат охране Лукашенко. В это время Лукашенко приехал в свою резиденцию в Беловежской пуще. Она находится в Вискулях, в семи километрах от границы», — сказал Чимошевич.

Он допустил, что пересечение границы могло произойти случайно, однако не стал исключать и преднамеренного нарушения воздушного пространства Польши.

Вечером 1 августа МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны. В польском Министерстве обороны также отметили, что Минск намеренно пошел на провокацию против «восточного фланга НАТО». Минобороны Белоруссии, в свою очередь, отвергло обвинения, а МИД страны призвал польские власти не нагнетать ситуацию.

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    Варвара Кошечкина
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