Скандальную певицу обвинили в издевательстве на подчиненными. Она унижала их и заставляла участвовать в эротическом шоу

Танцовщицы Lizzo обвинили ее в сексуальных домогательствах и дискриминации

Три танцовщицы подали в суд на американскую певицу Мелиссу Виван Джефферсон, известную как Lizzo. Они обвиняют ее в дискриминации и сексуальных домогательствах. Lizzo отвергает обвинения и обратилась за помощью к знаменитому адвокату Марти Сингеру, который неоднократно спасал знаменитостей от тюремных сроков. Несмотря на это, репутации Lizzo, скорее всего, нанесен непоправимый урон.

Летающие дилдо, унижения и бананы в промежности

Танцовщицы утверждают, что певица и ее менеджеры оскорбляли своих подопечных из-за избыточного веса, дискриминировали по расовому и религиозному признакам, домогались их и заставляли репетировать по 12 часов в сутки.

В иске отдельно упоминается сотрудница Lizzo Ширлин Куигли, которая руководила ее танцевальной труппой. Согласно судебным документам, она унижала танцовщиц, которые, по ее мнению, занимались сексом до брака. Кроме того, она в присутствии подчиненных изображала оральный секс и обсуждала свои любимые способы мастурбации.

Bananenbar Фото: @bananenbar_amsterdam

Самый вопиющий случай произошел в амстердамском ночном клубе Bananenbar. В иске утверждается, что Lizzo отвела свою команду на эротическое шоу, которое там проходило, и заставила танцовщиц активно участвовать в происходящем.

Когда мы были в Bananenbar, ситуация мгновенно вышла из-под контроля. Lizzo по очереди вызывала девушек из труппы, чтобы они трогали обнаженных стриптизерш, ловили дилдо, которые те пускали из своих вагин, и ели бананы, торчащие из промежностей из искового заявления

Когда стало известно об иске, бывший креативный директор звезды Куинн Уитни Уилсон рассказала, что и сама сталкивалась с подобным обращением. С обвинениями согласилась и бывший режиссер фильма о Lizzo София Нали Эллисон. По ее словам, она смогла вытерпеть Lizzo лишь две недели. После этого кинематографистка покинула команду, работающую над документальным проектом, из-за «высокомерного, эгоцентричного и недоброжелательного» поведения певицы.

Косвенным подтверждением истории про эротическое шоу стала запись интервью, которое Lizzo дала амстердамской радиостанции 3FM в 2019 году. В какой-то момент разговор зашел о клубе, где едят бананы из промежности. Певица заявила, что очень хочет туда попасть. «Я нуждаюсь в калии, если понимаешь, о чем я», — пояснила она. В ответ ведущий посоветовал ей сходить в Bananenbar.

Lizzo отвергла обвинения

В четверг, 3 июля, Lizzo опубликовала в соцсетях длинный пост с опровержением. По ее словам, обвинения в ее адрес настолько неправдоподобны и возмутительны, что она не может обойти их молчанием. Lizzo назвала заявления танцовщиц ложью, намекнула на их непрофессионализм и подчеркнула, что очень серьезно относится к своей музыке и выступлениям.

Этому сопутствуют тяжелый труд и высокие стандарты. Иногда мне приходится принимать трудные решения, но я никогда не стремилась к тому, чтобы заставить кого-то почувствовать себя некомфортно или так, словно его не ценят и не считают важной частью команды из заявления Lizzo

Рэперша добавила, что не хочет, чтобы ее воспринимали как пострадавшую, но и злодеем себя не считает.

Опровержения не помогли: в течение 24 часов после публикации поста более 150 тысяч пользователей отписались от аккаунта Lizzo в Instagram (социальная сеть запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Выступление Lizzo (в центре) в Манчестере, 2016 год Фото: Amy Harris / Invision / AP

Защищать Lizzo в суде будет знаменитый адвокат Марти Сингер, который известен своей неразборчивостью. Он охотно берется за самые сомнительные дела с обвинениями в сексуальных домогательствах или изнасилованиях, от которых другие юристы предпочитают держаться подальше. Чаще всего ему удается защитить своих клиентов. Нередко иски даже не доходят до суда.

В прошлом к услугам Сингера прибегал американский комик Билл Косби, который, как позднее доказали в суде, десятилетиями подпаивал и насиловал женщин. Сингер защищал его до 2015 года и помог ему избежать наказания за изнасилование 15-летней девушки.

В числе других клиентов адвоката были актер Джон Траволта, которого обвиняли в домогательствах две массажистки, актер Джим Керри, уличенный в передаче запрещенных наркотических веществ своей подруге, и певец Рики Мартин, подозревавшийся в сексуальных отношениях с собственным племянником. Во всех случаях Сингер добился успеха.

Первым шагом Сингера после начала сотрудничества с Lizzo стала публикация видео, дискредитирующего одну из недовольных танцовщиц. Хотя оно снято уже после событий, описанных в иске, в нем она продолжает нахваливать певицу и заявляет, что хочет пойти по ее стопам.

Выступление Лиззо (в центре) в Сиднее, 2023 год Фото: Don Arnold / WireImage / Getty Images

«Мы с вами сегодня вошли в историю!»

Lizzo известна в качестве сторонницы бодипозитива, поэтому рассказы бывших танцовщиц об унижениях, которые им приходилось терпеть из-за лишних килограммов, особенно поразили ее поклонников. Вес самой певицы достигает 140 килограммов, и она много раз говорила, что не видит в этом ничего особенного.

Я не пытаюсь быть толстой. Я не пытаюсь быть более худой. Я просто пытаюсь жить и быть здоровой. (...) Быть толстой — не мой бренд. Быть толстой — это то, как выглядит мое тело. Вот и все Lizzo

Lizzo получила известность в 2019 году, когда ее альбом Cuz I Love You пробился на четвертое место в хит-параде US Billboard 200. В 2020 году она выиграла Grammy в трех категориях, а ее реалити-шоу о танцовщицах с избыточным весом получило три премии Emmy в 2022 году. Среди участниц реалити-шоу были две танцовщицы, которые подали иск.

В 2022 году Lizzo оказалась в центре скандала, связанного с хрустальной флейтой Джеймса Мэдисона — четвертого президента США, правившего страной в начале XIX века. В 1814 году, когда британские войска вели осаду Вашингтона, флейту чудом спасли из пылающего Белого дома. С тех пор на ней никто не играл, пока ее не увидела Lizzo.

Lizzo играет на флейте на вручении премии BET в Лос-Анджелесе, 2019 год Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Певица узнала о хрустальной флейте Мэдисона во время экскурсии по библиотеке Конгресса США. Поскольку у Lizzo высшее образование в области классической музыки и она специализировалась именно на флейтах, ей удалось на время получить ее для одного из своих выступлений.

Выйдя на сцену, Lizzo принялась играть на флейте, а потом объявила: «Я только что танцевала тверк и играла на хрустальной флейте Джеймса Мэдисона из XIX века. Мы с вами сегодня вошли в историю!» Далеко не все отреагировали на ее тверк положительно. Целую неделю вся Америка спорила в Twitter, святотатство это или нет. Потом ее имя долго не вспоминали в соцсетях — но бананы помогли. Теперь Lizzo снова в центре внимания, но вряд ли этому рада.