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03:14, 5 августа 2023Россия

Движение по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

На 2:00 со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не было, со стороны Тамани скопилось 109 транспортных средств.

В 23:26 4 августа сообщалось о перекрытии движения автотранспорта по магистрали в обе стороны.

Позднее поступила информация, что в районе Керченского пролива произошел взрыв. Советник главы Крыма Олег Крючков подчеркнул, что атаки на Крымский мост и в его районах не произошло. Он уточнил, что громкие звуки, которые слышали жители Керчи, не имели отношения к магистрали.

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    Марина Совина
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