Сенатор допустил неожиданные для США итоги переговоров по Украине без России

Сенатор Пушков: переговоры без РФ в Джидде могут закончиться неожиданно для США

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале допустил, что переговоры без участия России по Украине в городе Джидда в Саудовской Аравии могут закончиться неожиданно для США.

Сенатор напомнил, что Китай решил направить туда своего специального представителя, бывшего посла в Москве, но Пекин не намерен играть в американскую игру. Аналогично и Бразилия заявила, что не будет обсуждать какую-либо формулу мира без Москвы.

«В силу всего этого саммит может повернуть в неожиданную для США сторону: вместо поддержки "формулы мира" (президента Украины Владимира) Зеленского страны незападного мира могут предложить свое видение кризиса и путей выхода из него», — заявил Пушков.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Китай может присоединиться к переговорам в Саудовской Аравии, посвященным миру на Украине, без России. В Эр-Рияд будет отправлен спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

На переговоры, которые планируется провести в августе, пригласили ЮАР. Также ожидается, что в них примет участие советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

Впервые о намерении Эр-Рияда провести переговоры по Украине сообщила WSJ. Уточнялось, что они состоятся в Джидде. На саммит предполагается пригласить представителей порядка 30 стран, в числе которых — Украина, западные государства, Индия, Бразилия. При этом России, как отмечало издание, в этом списке нет.

