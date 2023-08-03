Китай присоединится к переговорам в Саудовской Аравии без России

WSJ: КНР присоединится к переговорам в Саудовской Аравии без России

Китай может присоединиться к переговорам в Саудовской Аравии, посвященным миру на Украине, без России. Об этом сообщает The Wall Street Journa (WSJ).

В Эр-Рияд будет отправлен спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. «Затянувшаяся война негативно сказывается на экономике Китая, его глобальных целях развития и его имидже в Европе», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что на переговоры, которые планируется провести в августе, пригласили ЮАР. Также ожидается, что в них примет участие советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

Впервые о намерении Эр-Рияда провести переговоры по Украине сообщила WSJ. Уточнялось, что они состоятся в Джидде. На саммит предполагается пригласить представителей порядка 30 стран, в числе которых — Украина, западные государства, Индия, Бразилия. При этом России, как отмечало издание, в этом списке нет.