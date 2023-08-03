Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:55, 3 августа 2023Мир

Китай присоединится к переговорам в Саудовской Аравии без России

WSJ: КНР присоединится к переговорам в Саудовской Аравии без России

Фото: Saudi Press Agency / Reuters

Китай может присоединиться к переговорам в Саудовской Аравии, посвященным миру на Украине, без России. Об этом сообщает The Wall Street Journa (WSJ).

В Эр-Рияд будет отправлен спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. «Затянувшаяся война негативно сказывается на экономике Китая, его глобальных целях развития и его имидже в Европе», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что на переговоры, которые планируется провести в августе, пригласили ЮАР. Также ожидается, что в них примет участие советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

Впервые о намерении Эр-Рияда провести переговоры по Украине сообщила WSJ. Уточнялось, что они состоятся в Джидде. На саммит предполагается пригласить представителей порядка 30 стран, в числе которых — Украина, западные государства, Индия, Бразилия. При этом России, как отмечало издание, в этом списке нет.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    США дали России гарантии безопасности в случае возврата к зерновой сделке

    Врач назвал защищающее от гипертонии упражнение

    Раскрыты причины резкого подорожания отдыха в Турции для россиян

    Малком объяснил уход из «Зенита»

    Россиянин заподозрил знакомого в связи с сожительницей и ударил его ножом

    Оценен ущерб от лесных пожаров в Канаде

    Индия закупила рекордный объем российской нефти

    Топовый iPhone подешевел в России

    Акула напала на посетителя пляжа и укусила его за ногу

    В Москве возбудили дело в отношении избившего таксиста россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости