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07:12, 5 августа 2023Россия

В России оценили возможность возобновления зерновой сделки

Сенатор Джабаров: зерновая сделка не будет работать без выполнения условий РФ

Фото: Daniel Acker / Reuters

Пока условия России не будут выполнены, зерновая сделка возобновлена не будет, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с «Лентой.ру» он оценил возможность реализации сделки при участии Турции.

«Когда ведешь дело с честными партнерами, то это один разговор. А с западными странами прогнозировать ничего нельзя. Они будут смотреть в глаза, но мы заранее будем знать, что они нас обманут. Я им не верю», — сказал Джабаров.

Если у Турции получится реализовать условия в пользу России, то будет хорошо

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совфеда по международным делам

Сенатор отметил, что пока условия России не будут выполнены, встречных поставок с Украины быть не должно.

«На этом мы и стоим. Потому что мы знаем, как Запад умеет прекрасно обманывать и в этот раз нас тоже пытались обдурить. Наше терпение лопнуло», — заключил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Анкара и Москва на одной стороне по зерновой сделке.

2 августа президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером. Политики обсудили украинский конфликт, а также договорились о визите российского лидера в Анкару.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о прекращении участия страны в зерновой сделке. По его словам, касающаяся России в этой черноморской договоренности часть не выполнена до сих пор, в связи с чем ее действие прекращается.

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    Варвара Кошечкина
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