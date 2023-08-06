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16:30, 6 августа 2023Бывший СССР

Глава Крыма рассказал о последствиях обстрела ВСУ Чонгарского моста

Аксенов: начались работы по восстановлению Чонгарского моста после удара ВСУ

Фото: РИА Новости

Из выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Чонгарскому мосту ракет только одна достигла цели. О последствиях обстрела в воскресенье, 6 августа, в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов рассказал, что все остальные ракеты, выпущенные ВСУ, были перехвачены российской системой ПВО. Ракета повредила дорожное полотно автомобильного моста, и восстановительные работы уже начались. Глава Крыма пояснил, что в связи с ЧП на мосту проезд временно осуществляется через пропускные пункты Армянск и Перекоп.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой. Один мирный житель, проезжавший в момент обстрела по мосту, получил ранение.

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    Владимир Седов
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