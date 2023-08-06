Госпитализирован 100-летний ветеран сцены Большого театра Кудряшов

В Москве госпитализировали 100-летнего ветерана сцены Большого театра Владимира Кудряшова в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Выступавшего в мае 1945 года у здания поверженного Красной армией Рейхстага артиста доставили в больницу из его квартиры, расположенной в центре столицы. По предварительным данным, у Кудряшева открылось внутреннее кровотечение, сейчас за его жизнь борются врачи.

В 1941-м артист окончил Хореографическое училище при Большом театре и сразу же вступил в балетную труппу ГАБТ, на сцене которого выступал с 1940-х по 1960-е.

Ранее концертный директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал о состоянии певицы после ДТП с участием трех автомобилей в Подольске.

После аварии певица не могла передвигаться самостоятельно, в автомобиль скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего доставили в больницу. В результате произошедшего Лада Дэнс получила травмы головы и позвоночника.