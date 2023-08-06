Автобус с детьми оказался в зоне обстрела ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области автобус детьми оказался в зоне обстрела по дороге в Крым

Автобус с детьми, ехавший в Крым из Запорожской области, оказался в зоне обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил представитель администрации региона, передает РИА Новости.

Сообщается, что автобус с детьми находился в районе Чонгарского моста в Херсонской области в момента удара по сооружению со стороны украинской армии. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее в сети появилось видео момента удара ВСУ по Чонгарскому мосту. На кадрах виден густой дым, поднимающийся над горизонтом. По версии издания RT, мост был атакован ракетами Storm Shadow. Конструкция получила три пробоины.

После атаки для проезда временно закрыли КПП Чонгар на границе Крыма и Херсонской области.