Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:49, 6 августа 2023Бывший СССР

Автобус с детьми оказался в зоне обстрела ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области автобус детьми оказался в зоне обстрела по дороге в Крым

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Автобус с детьми, ехавший в Крым из Запорожской области, оказался в зоне обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил представитель администрации региона, передает РИА Новости.

Сообщается, что автобус с детьми находился в районе Чонгарского моста в Херсонской области в момента удара по сооружению со стороны украинской армии. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее в сети появилось видео момента удара ВСУ по Чонгарскому мосту. На кадрах виден густой дым, поднимающийся над горизонтом. По версии издания RT, мост был атакован ракетами Storm Shadow. Конструкция получила три пробоины.

После атаки для проезда временно закрыли КПП Чонгар на границе Крыма и Херсонской области.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Момент удара ВСУ по Чонгарскому мосту ракетами Storm Shadow попал на видео

    На переговорах в Джидде представили альтернативный мирный план по Украине

    Вооруженный пистолетом преступник ограбил офис в Москве и попал на видео

    На Украине модернизировали советские самолеты для использования ракет

    Россиянин побывал в Германии и назвал местную еду «шлаком»

    Глава ОКР оценил требование Украины дисквалифицировать российскую саблистку

    Пожар на фабрике в подмосковном Дмитрове локализован

    Автобус с детьми оказался в зоне обстрела ВСУ в Херсонской области

    США направили военные корабли для слежения за Россией

    Оригинальное признание в любви в Подмосковье попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости