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16:58, 6 августа 2023Бывший СССР

Момент удара ВСУ по Чонгарскому мосту ракетами Storm Shadow попал на видео

Атаку ВСУ по Чонгарскому мосту ракетами Storm Shadow показали на видео

Момент атаки Вооруженными силами Украины (ВСУ) Чонгарского моста попал на видео. Ролик в воскресенье, 6 августа в своем Telegram-канале публикует издание RT.

На кадрах виден густой черный дым, грибом поднимающийся над горизонтом. В его клубах скрыт подвергшийся атаке Чонгарский мост. Издание сообщает, что ВСУ атаковали ракетами Storm Shadow. Сооружение получило три пробоины, несущие конструкции не повреждены.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что зафиксировано одно попадание по Чонгарскому мосту, часть ракет перехвачена российской системой ПВО. Ракета повредила дорожное полотно автомобильного моста, восстановительные работы уже начались, уточнил Аксенов.

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    Владимир Седов
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