КПП Чонгар закрыли для проезда

Рогов сообщил о временном закрытии КПП Чонгар

КПП Чонгар временно закрыли для проезда. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«КПП Чонгар (Джанкой-Геническ) временно закрыт для проезда», — сказано в сообщении.

Рогов призвал дождаться официальной информации и выразил надежду, что Чонгарский мост цел.

Об ударах ВСУ по Чонгарскому мосту стало известно в воскресенье, 6 августа. Мост проложен над одноименным проливом, по которому проходит административная граница Республики Крым с Херсонской областью.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что ракета повредила дорожное полотно автомобильного моста. Момент атаки попал на видео.