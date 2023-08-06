Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:03, 6 августа 2023Бывший СССР

КПП Чонгар закрыли для проезда

Рогов сообщил о временном закрытии КПП Чонгар

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

КПП Чонгар временно закрыли для проезда. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«КПП Чонгар (Джанкой-Геническ) временно закрыт для проезда», — сказано в сообщении.

Рогов призвал дождаться официальной информации и выразил надежду, что Чонгарский мост цел.

Об ударах ВСУ по Чонгарскому мосту стало известно в воскресенье, 6 августа. Мост проложен над одноименным проливом, по которому проходит административная граница Республики Крым с Херсонской областью.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что ракета повредила дорожное полотно автомобильного моста. Момент атаки попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Момент удара ВСУ по Чонгарскому мосту ракетами Storm Shadow попал на видео

    В Китае выпустили фильм о способности армии атаковать Тайвань

    Мастер по наращиванию ресниц избила блогершу за критику

    Замеченный около пляжа в Севастополе предмет оказался не миной

    36-летняя Самбурская сняла видео в купальнике

    Названа полученная Украиной от Запада рекордная сумма

    КПП Чонгар закрыли для проезда

    В российском приграничном регионе сбили беспилотник

    Мэр Тбилиси сообщил о полном уничтожении курорта Шови из-за оползня

    РФС предложил африканской стране провести товарищеский матч

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости