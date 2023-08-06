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19:34, 6 августа 2023Спорт

Новичок РПЛ одержал первую победу

«Балтика» одержала первую победу в РПЛ, обыграв «Факел» со счетом 2:1

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Калининградская «Балтика» одержала победу над воронежским «Факелом» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Калининград» и завершилась со счетом 2:1. На восьмой минуте защитник гостей Василий Черов забил автогол. На 14-й минуте хавбек Вячеслав Якимов сравнял счет. На 48-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев вывел «Балтику» вперед.

После трех матчей «Балтика», являющаяся новичком РПЛ, располагается на десятом месте в РПЛ, набрав первые три очка. «Факел» занимает последнее 16-е место, не имея в активе ни одного очка. Лидирует московский «Спартак» с девятью очками.

В следующем туре «Балтика» на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Факел» — с петербургским «Зенитом». Обе встречи пройдут 13 августа.

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    Анастасия Борисова
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