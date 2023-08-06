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11:37, 6 августа 2023Наука и техника

В России запланировали произвести 18 тысяч беспилотников

Белоусов заявил, что к 2024 году в России должны собирать 18 тысяч беспилотников

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

К 2024 году Россия должна выйти на производство 18 тысяч крупных и средних гражданских беспилотников. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, сообщает ТАСС.

Он отметил, что эта цифра не учитывает дроны весом менее одного килограмма, которые, по его словам, планируется собирать «десятками тысяч».

Как утверждает первый вице-премьер, все федеральные проекты в соответствии с поручением президента России до 1 сентября структурированы, и национальный проект, касающийся производства беспилотников, должно утвердить правительство. По словам Белоусова, это достаточно сложная процедура.

«Нам еще предстоит проработать с министерством финансов вопрос по определению источников финансирования, там достаточно большие деньги получаются. Но эта работа является высокоприоритетной», — заявил он на интенсиве «Архипелаг-2023» в Новосибирске.

Ранее стало известно, что в России также планируется в пять раз увеличить выпуск Системы контроля воздушного пространства (СКВП), предназначенной для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

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    Алевтина Запольская
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