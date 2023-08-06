Стратегическую важность Чонгарского и Гениченского мостов оценили

Военный эксперт Кнутов: Чонгарский и Гениченский мосты важны для снабжения ВС РФ

Чонгарский и Гениченский мосты, которые соединяют Крым и Херсонскую область, важны для снабжения российских военных в зоне боевых действий. Так в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Юрий Кнутов оценил стратегическую значимость переправ и назвал цель ударов Украины по ним.

«Противник пытается реализовать в Крыму ту же тактику, которую он в свое время сумел реализовать в Херсоне, то есть удары по тыловым коммуникациям. В результате нарушается снабжение наших войск, которые находятся на переднем крае. По мере роста интенсивности боев заканчиваются боеприпасы, вооружение, усложняется их подвоз, и, таким образом, мы вынуждены были отходить. Примерно та же самая линия прослеживается и сейчас, причем очень-очень четко», — объяснил он

Цель — фактически дистанционная блокада полуострова. То есть не физическая блокада, когда полуостров полностью окружен, а полуостров отрезан с помощью высокоточного оружия, когда удары наносят регулярно по коммуникациям с таким расчетом, что мы ими не можем пользоваться Юрий Кнутов военный эксперт

6 августа глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Чонгарскому мосту. По его словам, только один снаряд достиг цели, часть ракет сбили силы противовоздушной обороны (ПВО). Из-за удара повреждено дорожное полотно.

Также стало известно об обстреле Гениченского моста через пролив Тонкий. Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 9 из 12 ракет удалось сбить. При атаке пострадал мирный житель, а также поврежден газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ и местная школа. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения. По его словам, при атаке использовались англо-французские снаряды Storm Shadow.

Центр стратегических коммуникаций украинской армии подтвердил, что за ударами стоит ВСУ.