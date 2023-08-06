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10:56, 6 августа 2023Мир

На переговорах в Джидде обсудили территориальную целостность Украины

Il Messaggero: в Джидде договорились уважать территориальную целостность Украины

Фото: Viacheslav Ratynsky / Reuters

Участники переговоров по Украине в городе Джидда Саудовской Аравии обсудили территориальную целостность Украины. Об этом сообщает газета Il Messaggero со ссылкой на источники.

По данным издания, участники встречи договорились о том, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины «должно лежать в основе любого мирного соглашения так же, как и примат Устава ООН».

Также источники сообщили, что по итогам первого дня переговоров было принято решение о создании рабочих групп «по ключевым вопросам десяти пунктов формулы мира, предложенной Киевом». Сроки встречи глав государств еще не определены — ожидается, что она состоится до конца 2023 года.

5 августа в Саудовской Аравии в Джидде начались переговоры по урегулированию конфликта на Украине, которые продлятся до 6 августа. В них принимают участие представители 30 стран, Россия на встречу не была приглашена.

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    Варвара Родикова
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