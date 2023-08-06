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20:35, 6 августа 2023Россия

Глава Крыма сообщил о ракетном ударе ВСУ в районе Чонгарского моста

Аксенов заявил, что ВСУ ударили ракетами в районе Чонгарского моста
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, зафиксировано одно попадание, часть ракет сбила российская система ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются.

До этого о ракетном ударе по Чонгарскому мосту сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По словам Рогова, по мосту было зафиксировано три-четыре прилета украинскими ракетами.

Также 6 августа стало известно об обстреле Генического моста через пролив Тонкий. Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 9 из 12 ракет удалось сбить. При атаке пострадал мирный житель.

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    Алина Гончарова
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